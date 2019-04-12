Havza Belediye Meclisi Toplandı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yeni oluşan Havza Belediye Meclisi, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, başkanlığındaki toplantıda, seçilen meclis üyelerini tebrik ederek, "Allah bizlere ilçemize hayırlı ve faydalı hizmetler etmeyi nasip etsin. İnşallah hep birlikte ilçemiz için çalışacağız. Şeffaf bir yönetimi anlayışıyla hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından Havza Belediye Meclis üyelerinin görev dağılımı ve diğer gündem maddeleri görüşüldü.

Belediye Meclis Başkan Vekilliğine Hayrettin Şahin ve Recep Akça, belediye meclis katip üyeliklerine ise Muhammet Gür ve Sema Köse getirildi.

Encümen üyeliklerine Ekrem Gümüşçü ile Ahmet Altınkaynak, kesin hesap ve bütçe komisyonu üyeliklerine Sema Köse, Mahmut Gümüştekin, Ahmet Rafet Ergin, Kazım Yıldız ve Nurşen Güvendi seçildi.

İmar komisyonu Murat Sarp, Ahmet Altınkaynak, Ertan Özkan, Recep Akça ve Naci Karaoğlan'dan oluştu.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğine Belediye Başkanı Özdemir, Samsun Belediyeler Birliği Üyesi Sema Köse, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği üyesi olarak Hayrettin Şahin, Termal Su Yönetim Birliği üyeliğine Mahmut Gümüştekin, Ahmet Altınparmak ile Ekrem Gümüşçü, Samsun Çevre ve Turizm Altyapı Hizmetleri Birliği üyeliğine Ertan Özkan, Tarihi Kentler Birliği üyeliğine Ahmet Rafet Ergin, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği üyeliğine de Kazım Yıldız getirildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde ise Havza'yı Murat Sarp, Ertan Özkan ve Bülent Şahin temsil edecek.

Havza Belediye Meclisinde AK Parti'nin 12, CHP'nin 2, MHP'nin ise 1 üyesi bulunuyor.

Kaynak: AA