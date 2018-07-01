Havza Belediye Başkanı İkiz'den Mahalle Ziyareti

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, "Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hizmetlerimize devam ediyoruz." dedi.

İkiz, Samsun Büyükşehir Belediyesince Ortaklar Mahallesi'nde devam eden beton yol çalışmalarını inceledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak çalışma yaptıklarını belirten İkiz, "Belediyecilik deneyim işi. Samsun Büyükşehir Belediyemiz ilçemizde beton yol, içme suyu ve kanalizasyon gibi yatırımlarına devam ediyor. Havza Belediyesi olarak biz de 25 kadar mahallemizde parke ve beton yol yaptık. İnşallah bu yıl çalışma planımızı uygulamaya soktuk. Planlamalarımız doğrultusunda Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarının ardından Havza Belediyesi olarak Ortaklar Mahallemizin mahalle içi yollarının imalatına başlayacağız. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile hizmetlerimize devam ediyoruz." dedi.

İkiz, ziyarette mahalle muhtarı Osman Demirbilek ile bir süre görüşerek mahallenin ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.

Ziyarette İkiz'e AK Parti Havza İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesi Meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.