Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem - Haberler Magazin
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Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Rapçi Uzi ile aşk yaşadığı konuşulan Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel'den veto yedi. Öztel, kızının yaşam tarzı farklılığından dolayı rapçi ile aşk yaşamasını istemeyerek "Hakkımı helal etmem" dedi.

Şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin şimdilerde rapçi Uzi ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Tilki'nin Uzi ile bir fotoğrafını paylaşması da aşk iddiasını güçlendirdi.

ANNESİNDEN VETO YEDİ

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hayatında kimsenin olmadığını ancak Uzi ile yakın olduklarını söyleyen Aleyna Tilki, annesinden veto yedi. TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, Uzi'nin yaşam tarzından rahatsız olan Öztel Aleyna Tilki'ye "Eğer ilişkin devam ederse sana hakkımı helal etmem" dedi.

Tilki'nin annesinin bu tavrını nasıl karşıladığı ise henüz bilinmiyor.

Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmemAleyna Tilki ve Uzi

UZİ'NİN KONSERİNE POLİS BASKINI

Aleyna Tilki ile yaşadığı aşkla gündem olan rap şarkıcısı Uzi'nin Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserini narkotik ekipleri bastı. Konseri dinlemeye gelen bir kişinin 'uyuşturucuya özendiriyor' ihbarı üzerine konsere giden ekipler, Uzi'nin bilgisine başvurdu. Şarkıcı hakkında herhangi bir adli işlem yapılmadığı öğrenildi. Aleyna Tilki de aynı konserde dakikalarca dans ederek Uzi'ye destek olmuştu.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Aleyna Tilki'nin sevgilisi rapçi Uzi'nin konserini polis bastı

Aleyna Tilki'nin sevgilisi rapçi Uzi'nin konserini polis bastı

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Yorumlar (1)
taner ipek:kimdir nedir diye bir dinleyeyim dedim de, çok daha kötü rap yapan bir çok insan dinlemiştim şimdi hepsi güzel ve çekilir geliyor Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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