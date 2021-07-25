Havuzda boğulan müteahhidin ölümünde cinayet şüphesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Havuzda boğulan müteahhidin ölümünde cinayet şüphesi

Havuzda boğulan müteahhidin ölümünde cinayet şüphesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te bir yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren müteahhit, hastanede 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Gaziantep'te bir yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren müteahhit, hastanede 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kalp krizi geçirdiği düşünülen müteahhidin kalp krizi geçirmediğinin belirlenmesi üzerine polis cinayet soruşturması başlattı.

Olay, 11 Haziran günü Taşlıca Mahallesi'nde bulunan özel bir yüzme havuzunda yaşandı. Müteahhit Recep Acar (31), inşaat firmasındaki çalışanlarıyla birlikte serinlemek için havuza gitti. Havuzda bir süre yüzen Acar'ın uzun süre suyun altında kalmasından şüphelenen çalışanlar havuza atladı. Acar'ı havuzdan baygın bir şekilde çıkaran çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Acar, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Acar, yoğun bakım ünitesinde 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün gece kaybetti. Yaşamını yitiren Acar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Acar'ın ailesine teslim edilen cenazesi memleketi Van'a götürüldü.

Havuzda kalp krizi geçirerek boğulduğu tahmin edilen Acar'ın hastanede kalp krizi geçirmediği belirlendi. Acar'ın ölümünü şüpheli bulan savcılık, dosyayı Cinayet Büro Amirliğine sevk etti. Acar'ın ölümüne ilişkin cinayet soruşturması başlatan polislerin araştırması sürüyor. - GAZİANTEP

Havuzda boğulan müteahhidin ölümünde cinayet şüphesi
Havuzda boğulan müteahhidin ölümünde cinayet şüphesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şehrin ortasında güpegündüz fuhuş pazarlığı! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırmadan, bir araçtan inip diğerine bindiler
Şehrin ortasında güpegündüz fuhuş pazarlığı! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırmadan, bir araçtan inip diğerine bindiler
Şüpheli araçta ilginç manzara! 2 kişilik panelvana tam 19 kişiyi sığdırıp denize gitmişler
Şüpheli araçta ilginç manzara! 2 kişilik panelvana tam 19 kişiyi sığdırıp denize gitmişler
Damda çay keyfi kabusa dönüştü! Husumetli komşularının pompalı kavgasında saçmaların hedefi oldu
Damda çay keyfi kabusa dönüştü! Husumetli komşularının pompalı kavgasında saçmaların hedefi oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Özgür Özel Mustafa Demir Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Derya Uluğ Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Can Bartu Aytaç Kara Mesut Özil Metin Oktay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Havuzda boğulan müteahhidin ölümünde cinayet şüphesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 13:51:15. #1.15#

title