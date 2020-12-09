Havuzda aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme görüntülerini paylaştı
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Havuzda aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme görüntülerini paylaştı

09.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:23

Katıldığı bir programda Sağlık Bakanı ve İstiklal Marşı ile ilgili soruları cevapsız bıraktığı için günlerce konuşulan Şevval Şahin, sosyal medya hesabından sevgilisiyle öpüşürken videosunu paylaştı.

Uzun süredir aşk yaşayan Türkiye güzeli Şevval Şahin ile eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral, Bali'deki romantik tatillerine devam ediyor. Her anlarını sosyal medya hesaplarından yayınlayan çift, önceki gün havuzdaki romantik anlarını paylaştı.

SEVGİLİSİNİN DUDAKLARINA YAPIŞTI

Sosyal medya hesabından cüretkar pozlarını paylaşan Şevval Şahin, önceki gün kaldıkları evin havuzunda sevgilisiyle aşka geldi. Havuz başında dans eden sevgilisinin yanından geçip havuza giren Şahin, sonra da sevgilisinin dudaklarından öptü. Şahin, bu anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı ancak video gündem olunca sildi.

Havuzda aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme görüntülerini paylaştı
Havuzda aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme görüntülerini paylaştı
Havuzda aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme görüntülerini paylaştı
Haber Yorumları (3)
YOBAZ: Kim bu nonniler ya bu haber mi ?
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HÜSNÜ: Kafaya koymuş ayırmadığı erkek kalmayacak herhalde
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BOZBULANİK: Bunları da haber diye bu sitelerde yayınlıyorsunuz, haberi değeri sıfır!
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
500
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