Havuza atlayıp başını betona çarptı; öldü
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Havuza atlayıp başını betona çarptı; öldü

Havuza atlayıp başını betona çarptı; öldü
Demirören Haber Ajansı / Sedat İskenderoğlu - Haberler | Güncel

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, havuza atlarken başını beton zemine çarpan Resul Bartu Kılınç (23), hayatını kaybetti.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, havuza atlarken başını beton zemine çarpan Resul Bartu Kılınç (23), hayatını kaybetti.

Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için bir sitenin havuzunda yüzen Resul Bartu Kılınç, bir süre sonra 1.5 metre derinliğe sahip olduğu öğrenilen havuza atlamak istedi. Baş aşağı atlayan Kılınç, başını beton zeminine çarparak yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 


Havuza atlayıp başını betona çarptı; öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sedat İskenderoğlu

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