Havuz suyunu boşaltmak isterken akıma kapılan turizmci öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Havuz suyunu boşaltmak isterken akıma kapılan turizmci öldü

Demirören Haber Ajansı / Levent YENİGÜN - Haberler | Güncel
Havuz suyunu boşaltmak isterken akıma kapılan turizmci öldü

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde işlettiği otelin çocuk havuzundaki suyu boşaltmak isterken akıma kapılan Mehmet Bozdoğan (46) yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde işlettiği otelin çocuk havuzundaki suyu boşaltmak isterken akıma kapılan Mehmet Bozdoğan (46) yaşamını yitirdi.

Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisinde saat 11.00 sıralarında işlettiği otelin çocuk havuzundaki suyu boşaltmak için dalgıç su pompasını çalıştıran Mehmet Bozdoğan, akıma kapıldı. Otel çalışanları bir süredir haber alamadıkları Mehmet Bozdoğan'ı merak etti. Kontrol etmek için çocuk havuzuna gelen çalışanlar, Bozdoğan'ı havuzun içinde hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesinin ardından olayın yaşandığı otele sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Bozdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekibinin ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemelerin ardından Bozdağ'ın cansız bedeni Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Mehmet Bozdoğan'ın cenazesi yapılacak işlemlerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.


Havuz suyunu boşaltmak isterken akıma kapılan turizmci öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent YENİGÜN

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali İhsan Su Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Merve Boluğur Murat Dalkılıç Cemal Can Canseven
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Mesut Bakkal İsmail Kartal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Havuz suyunu boşaltmak isterken akıma kapılan turizmci öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 20:38:53. #1.14#
title