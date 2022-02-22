Havran'da sabah namazı cemaati Seyit Onbaşının mezarını ziyaret etti - Haberler
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Havran'da sabah namazı cemaati Seyit Onbaşının mezarını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Havran'da sabah namazı cemaati Seyit Onbaşının mezarını ziyaret etti

Havran Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünün öncülüğünde sabah namazı buluşmaları devam ederken, 17'nci buluşma da Kocaseyit Mahallesinde gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Havran Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünün öncülüğünde sabah namazı buluşmaları devam ederken, 17'nci buluşma da Kocaseyit Mahallesinde gerçekleştirildi. Kaymakam Enver Özderin'in de iştirak ettiği sabah namazı buluşmasına katılan gençler Seyit Onbaşının mezarını ziyaret ederek dualar okudu.

Havran Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün başlattığı sabah buluşmaları devam ederken, bu defaki sabah namazı buluşması Kocaseyit Mahallesi Camii'nde gerçekleştirildi. Okunan Kur'an-ı Kerim, kılınan sabah namazı ve tesbihatın ardından İlçe Müftüsü Sedat Karali, gençlerle ve cemaat ile sohbet etti. Çorba ikramından sonra Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilavet edilip, kabir duası yapıldı. Gençlik Koordinatörlüğü yetkileri, "Programımıza katılan Kaymakamımız Enver Özderin'e, İlçe Müftümüz Sedat Karali'ye, İlçe Vaizimiz Orhan Yılmaz'a, cemaatimize, gençlerimize ve programa ev sahipliği yapan Kocaseyit Mahallesi Camii din görevlisi hocamıza teşekkür ederiz" dedi. - BALIKESİR

Havran'da sabah namazı cemaati Seyit Onbaşının mezarını ziyaret etti

Havran'da sabah namazı cemaati Seyit Onbaşının mezarını ziyaret etti

Havran'da sabah namazı cemaati Seyit Onbaşının mezarını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Enver ÖZDERİN, Hisarcık, gençlik, Havran, Yerel, Haberler

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