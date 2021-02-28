Havran'da Kocadağ Hacımahmutlar, göç yüzünden hayalet köy haline geldi
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Havran'da Kocadağ Hacımahmutlar, göç yüzünden hayalet köy haline geldi

28.02.2021 18:35 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:39
Havran'da Kocadağ Hacımahmutlar, göç yüzünden hayalet köy haline geldi

BALIKESİR'in Havran ilçesine bağlı kırsal Kocadağ Hacımahmutlar Mahallesi, yaşanan göçler yüzünden hayalet köy haline geldi.

BALIKESİR'in Havran ilçesine bağlı kırsal Kocadağ Hacımahmutlar Mahallesi, yaşanan göçler yüzünden hayalet köy haline geldi. 1980'li yıllarda 45 ailenin yaşadığı mahallede şimdilerde 2 kişi yaşarken, bahar aylarında gelen bazı vatandaşlar arazilerinde ekim yapmak için yazı burada geçiriyor.

Havran merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kocadağ Hacımahmutlar Mahallesi, son yıllarda yaşanan göçler yüzünden hayalet köy haline geldi. Zamanla, ilçe merkezi ile Kocadağ ve Köylüce mahallelerine taşınan halkın boşalttığı Kocadağ Hacımahmutlar'da, Ayşe ve İsmail Karacaoğlan çifti kaldı. Mahallenin okulu zaman içinde kapanırken, bazı evlerde bakımsızlıktan yıkıldı. Mahalledeki eski binalar İstanbul ve Ankara'dan gelen vatandaşlar tarafından satın alınmaya başlanırken, bahar aylarında mahalleye gelen bazı vatandaşlar da tarla ve bahçeleri ile ilgilenirken yazı burada geçiriyorlar.

Yaz aylarında mahalleye geldiğini söyleyen 67 yaşındaki İsmail Ülker, "Köyümüz çok iyiydi. Ancak zamanla herkes gitti. Biz de gitmek zorunda kaldık. Ben de Havran'a taşındım. Ama buradaki tarlalarımızı ekmeye devam ediyoruz. Onun için bahar aylarında buraya gelip yazı burada geçiriyorum. Havamız da, suyumuz da güzel" dedi.

Çocukluğunun mahallede geçtiğini anlatan 50 yaşındaki Kadir Özdemir de, "Ben burada 1980 yılında ilkokulu bitirdim. O zaman burada 45 aile yaşıyordu. Okulda 9 öğrenci vardı. Sonradan öğrenci azlığı yüzünden okul kapandı. Vatandaşlar; Havran'a, Köylüce ve Kocadağ'a göç etti. Şimdilerde burası yazlık gibi kullanılıyor. Buranın havası ve suyu güzel.  Zamanla geri dönüşün olacağına inanıyorum" diye konuştu.


Havran'da Kocadağ Hacımahmutlar, göç yüzünden hayalet köy haline geldi
Havran'da Kocadağ Hacımahmutlar, göç yüzünden hayalet köy haline geldi
Havran'da Kocadağ Hacımahmutlar, göç yüzünden hayalet köy haline geldi
Havran'da Kocadağ Hacımahmutlar, göç yüzünden hayalet köy haline geldi
Havran'da Kocadağ Hacımahmutlar, göç yüzünden hayalet köy haline geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sefer TALAY

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