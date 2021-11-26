Havran'da deveci hayrı
Balıkesir'in Havran ilçesinde Deve Güreşi Sevenler Derneği'nin düzenlediği hayır ilgi gördüCuma namazı sonrası kazanın başına geçen Kaymakam Enver Özderin ve Belediye Başkanı Emin Ersoy katılan davetlilere, yörede 3 kardeş olarak tabir edilen keşkek, pilav, nohut ve ayran ikramında bulundular.
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde Deve Güreşi Sevenler Derneği'nin düzenlediği hayır ilgi gördü
Cuma namazı sonrası kazanın başına geçen Kaymakam Enver Özderin ve Belediye Başkanı Emin Ersoy katılan davetlilere, yörede 3 kardeş olarak tabir edilen keşkek, pilav, nohut ve ayran ikramında bulundular. - BALIKESİR