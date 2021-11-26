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Havran'da deveci hayrı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Havran'da deveci hayrı

Balıkesir'in Havran ilçesinde Deve Güreşi Sevenler Derneği'nin düzenlediği hayır ilgi gördüCuma namazı sonrası kazanın başına geçen Kaymakam Enver Özderin ve Belediye Başkanı Emin Ersoy katılan davetlilere, yörede 3 kardeş olarak tabir edilen keşkek, pilav, nohut ve ayran ikramında bulundular.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde Deve Güreşi Sevenler Derneği'nin düzenlediği hayır ilgi gördü

Cuma namazı sonrası kazanın başına geçen Kaymakam Enver Özderin ve Belediye Başkanı Emin Ersoy katılan davetlilere, yörede 3 kardeş olarak tabir edilen keşkek, pilav, nohut ve ayran ikramında bulundular. - BALIKESİR

Havran'da deveci hayrı

Havran'da deveci hayrı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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