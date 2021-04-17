Havran Belediyesi Güneş Enerjisi Santralı kurdu

Balıkesir'in Havran ilçesinde, belediyenin yapımının başlattığı güneş enerjisi santralı tamamlandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, belediyenin yapımının başlattığı güneş enerjisi santralı tamamlandı. 30 dekarlık alanda kurulan 1 MW gücündeki santral önümüzdeki ay içinde hizmete girecek.

Havran Belediyesi'nin Kocadağ Mahallesi sınırları içinde başlattığı 1 MW gücündeki güneş enerjisi santralın kurulumu tamamlandı. Santralde enerji hatları çekilirken, önümüzdeki ay içinde sisteme elektrik vermeye başlayacağı açıklandı. Yaklaşık 5 milyon liraya mal olan santral 4-5 yılda kendini amorti edecek.

Belediye Başkanı Emin Ersoy, güneş enerjisi santralının belediyeye gelir getireceğini anlattı. Kurulumu yapan Muhsin Öztürk de santralın tarım arazisi özelliği bulunmayan yerde inşa edildiğini söyledi. Santralın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Emin Ersoy, "Kocadağ Mahallesi'nin zirvesinde güneş alan tam üst noktada başladığımız 1 MW gücündeki güneş enerjisi sistemini tamamladık. İnşallah, önümüzdeki aydan itibaren dağıtım şirketine elektrik vermeye başlayacağız. 2,5 MW civarında ilçemiz belediyesinin tüketimi var. Bir MW gibi de üretimimiz olacak. Tabi tüketimimizden geriye kalan elektrikten de enerjimizden de aynı zamanda kazanç elde edeceğiz belediyemize. Yapmış olduğumuz santral 4 yıl 5 yıl gibi süreçte kendini amorti edecek. Güzel bir havadan güneşten elde edilecek bu güneş enerjisinin temiz enerji olarak da ilçemize hizmet edeceğine inanıyorum. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum."dedi.

Santralın yapımını üstlenen Muhsin Öztürk de, "Memleketimizde böyle tarım arazisi olmayan yerde santral kurulmasının çok faydası vardır. Hem istihdam olsun hem de cari açığın kapanmasına sebep olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı