Havran Belediye Başkanı Ersoy'un acı günü
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Havran Belediye Başkanı Ersoy'un acı günü

08.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:38
Havran Belediye Başkanı Ersoy'un acı günü

Balıkesir'in Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'un babası İbrahim Ersoy geçirdiği rahatsızlık sonucunda hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'un babası İbrahim Ersoy geçirdiği rahatsızlık sonucunda hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Ersoy'un cenazesi pandemi kuralları dahilinde şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'un babası İbrahim Ersoy, geçirdiği rahatsızlık sonucunda Balıkesir Şehir Hastanesinde tedavi görürken hayatını kaybetti. Hacı İbrahim Ersoy (78) bir süredir tedavi gördüğü hastaneden alınarak Havran ilçesine getirildi. Burada Havran ilçe mezarlığı girişinde pandemi kuralları çerçevesinde cenaze namazı kılındı ve helallik alındı. Ersoy'un cenazesi daha sonra şehir mezarlığında toprağa verildi. - BALIKESİR

Havran Belediye Başkanı Ersoy'un acı günü
Havran Belediye Başkanı Ersoy'un acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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