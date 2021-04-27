Havasından mıdır suyundan mıdır bilinmez! Bu ülkede kadın-erkek kapıdan geçerken zorlanıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre dünya genelinde kadın-erkek boy ortalaması en uzun olan ülkenin Hollanda olduğu ortaya çıktı. Buna göre ülkede erkeklerin boy ortalaması 1.84, kadın boy ortalaması ise 1.70 olarak kayıtlara geçti.