Havasından mıdır suyundan mıdır bilinmez! Bu ülkede kadın-erkek kapıdan geçerken zorlanıyor
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Havasından mıdır suyundan mıdır bilinmez! Bu ülkede kadın-erkek kapıdan geçerken zorlanıyor

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Dünya

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre dünya genelinde kadın-erkek boy ortalaması en uzun olan ülkenin Hollanda olduğu ortaya çıktı. Buna göre ülkede erkeklerin boy ortalaması 1.84, kadın boy ortalaması ise 1.70 olarak kayıtlara geçti.

İngiltere'deki London School of Hygiene and Tropical Medicine adlı bir okul, dünya genelinde tüm ülkeleri içeren kapsamlı araştırmaya imza attı.

Dünyanın en uzun boylu kadın ve erkeklerinin incelendiği araştırmada, boy ortalaması en uzun olan ülkenin Hollanda olduğu ortaya çıktı. Buna göre ülkede erkeklerin boy ortalaması 1.84, kadın boy ortalaması ise 1.70 olarak kayıtlara geçti. Yaşam biçimi, stres düzeyi gibi pek çok etkenin boy uzunluğunu etkilediği belirtildi.

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Havasından mıdır suyundan mıdır bilinmez! Bu ülkede kadın-erkek kapıdan geçerken zorlanıyor
Damla Çelikli
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