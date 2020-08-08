Havası en kirli yer Bangladeş
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Havası en kirli yer Bangladeş

Hava kirliliği dünya genelinde alarm veriyor.

08.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:12

Hava kirliliği dünya genelinde alarm veriyor. Yapılan araştırmaya göre, hava kirliliğinin hayati boyutuna dikkat çekildi, 10 yılda 160 bin kişinin bu kirliliğe bağlı hayatını kaybedebileceği belirtildi. Havadaki kirlilik kalp sağlığını ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Bu sebeple, sağlıklı hava kalitesini sağlayacak düzenlemelerin yasayla hayata geçirilmesi gerekiyor. Dünya genelinde hava kalitesi en kötü durumda olan şehirler arasında Hindistan'ın başkenti Delhi yer alıyor. Delhi'yi Bangladeş'in başkenti Dakka, Afganistan'in başkenti Kabil ve Bahreyn'in başkenti Manama takip ediyor.

Ülke bazında bakıldığında ise dünyanın havası en kirli ülkesi Bangladeş. Bangladeş'i Pakistan ve Hindistan takip ediyor.

Türkiye geneline bakıldığında ise yaklaşık 60 milyon kişi kirli hava soluyor. Türkiye'nin havası en kirli illeri;

İSTANBUL

ANKARA

İZMİR

MERSİN

ADANA

KOCAELİ

EDİRNE

ERZURUM Özellikle bu illerde acil önlem alınması gerekiyor. Hava kirliliğine sebep olan şeyler ise, taşıtlar, sanayi ve kömür. Artvin, Rize, Tunceli, Ardahan ve Giresun ise, hava kirliliğinin az olduğu iller arasında.

Hatta uzmanlara göre, hava kirliliği koronavirüsten bile daha tehlikeli. Yapılan yeni bir araştırmaya göre hava kirliliği, ortalama yaşam süresini dünya genelinde iki yıl kısaltıyor. Hava değerlerinin standartlara uygun hale getirilmesi halinde Türkiye'de ortalama yaşam süresi 146 gün uzuyor.

(İHA)

Havası en kirli yer Bangladeş

Kaynak: İHA

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