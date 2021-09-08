HAVASAK bir yılda 53 bin yolcuyu Sabiha Gökçen Havalimanı'na taşıdı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPAŞ'ın hayata geçirdiği HAVASAK, yolcu taşımaya başladığı 2020 yılı eylül ayından bu yana 7 bin 500 seferle 53 bin yolcuyu Sabiha Gökçen Havalimanı'na taşıdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPAŞ'ın hayata geçirdiği HAVASAK, yolcu taşımaya başladığı 2020 yılı eylül ayından bu yana 7 bin 500 seferle 53 bin yolcuyu Sabiha Gökçen Havalimanı'na taşıdı.

BELPAŞ'tan yapılan açıklamada, Sakarya'nın ulaşım noktasında önemli sorunlarından biri olan havalimanı ulaşımını çözüme kavuşturan HAVASAK'ın yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Uygulama sayesinde yolcuların 2-3 vesayet yaparak ulaştıkları havalimanına terminalden uygun fiyata tek seferle taşındığına dikkati çekilen açıklamada, "Ayrıca şehirdeki birçok noktadan yolcuları servislerimizle alıp, terminale götürüyoruz. Çok uygun fiyata bulundukları noktadan aldığımız yolcularımız, hizmetimizden büyük memnuniyet duyuyor. HAVASAK'ı en çok tercih edilen ulaşım ağı yapan halkımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Eylül ayından bu yana 1 yılda toplam 7 bin 500 seferle 53 bin yolcunun taşındığı aktarılan açıklamada, araçların saat 03.00'da sefere başlayıp saat 20.00'a kadar 12 gidiş ve 12 geliş olmak üzere günde toplamda 24 sefer yaptığı kaydedildi.

HAVASAK'ın Kent Meydanı, Erenler, Kampüs, Serdivan ve Kuzey Terminali gibi güzergahlardan servis hizmeti de sunduğu anlatılan açıklamada, bilet satışının Kent Meydanı, SBB Terminali, Kuzey Terminal, Şal Sokak, Erenler Patates Hali ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yetkili noktalardan yapıldığı, ayrıca "havasak.com.tr" adresinden de online bilet alımı gerçekleştirilebildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek