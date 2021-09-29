Havalimanında yakalanan kaçakçının makatından 4 kapsül halinde 1 kiloya yakın altın çıktı
Özellikle düğün mevsimi yaklaştığında altın kaçakçılığının sıkça gerçekleştiği Hindistan'da bir kişi, toz haline getirdiği 850 gram altını dört kapsül halinde makatına yerleştirerek uçağa binmeye çalıştı. X-ray cihazının ele verdiği kaçakçıdan çıkan altının değeri ise 504 bin lira olarak belirlendi.
Hindistan'ın Manipur eyaletinden başkent Delhi'ye uçmak isteyen bir kaçakçıyı havalimanında bulunan X-ray cihazı ele verdi. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Mohammad Sharif isimli şahsın makatında dört kapsül haline getirilmiş 850 gram ağırlığında toz altın bulundu.
Bir süre gözaltında tutulan Sharif, emniyet güçlerine karşı sessiz kalmayı tercih etti. Söz konusu dört kapsülün değerinin ise toplamda 42 bin pound, Türk parasıyla 504 bin lira olduğu belirlendi.
Dünyanın ikinci en büyük altın tüketici konumunda olan Hindistan'da altın kaçakçılığı her geçen gün daha da artıyor. Kaçakçıların altınları kaçırmak için toz haline getirdiğini söyleyen uzmanlar, özellikle düğün mevsimi yaklaştığında bu tip olaylarla sık karşılaşıldığını açıkladı.
Geçen Ağustos ayında Suudi Arabistan'dan Hindistan'a giriş yapan bir kişi ise valizine koyduğu hoparlörün içine yerleştirdiği 100 bin sterlinlik altınla havalimanında yakalanmıştı.