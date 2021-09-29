Havalimanında yakalanan kaçakçının makatından 4 kapsül halinde 1 kiloya yakın altın çıktı

Hindistan'ın Manipur eyaletinden başkent Delhi'ye uçmak isteyen bir kaçakçıyı havalimanında bulunan X-ray cihazı ele verdi. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Mohammad Sharif isimli şahsın makatında dört kapsül haline getirilmiş 850 gram ağırlığında toz altın bulundu.

TOPLAM DEĞERİ 504 BİN LİRA

Bir süre gözaltında tutulan Sharif, emniyet güçlerine karşı sessiz kalmayı tercih etti. Söz konusu dört kapsülün değerinin ise toplamda 42 bin pound, Türk parasıyla 504 bin lira olduğu belirlendi.

DÜĞÜN MEVSİMİ YAKLAŞINCA KAÇAKÇILAR ARTIYOR

Dünyanın ikinci en büyük altın tüketici konumunda olan Hindistan'da altın kaçakçılığı her geçen gün daha da artıyor. Kaçakçıların altınları kaçırmak için toz haline getirdiğini söyleyen uzmanlar, özellikle düğün mevsimi yaklaştığında bu tip olaylarla sık karşılaşıldığını açıkladı.

DAHA ÖNCE BİR KİŞİ HOPARLÖRÜN İÇİNE YERLEŞTİRMİŞTİ

Geçen Ağustos ayında Suudi Arabistan'dan Hindistan'a giriş yapan bir kişi ise valizine koyduğu hoparlörün içine yerleştirdiği 100 bin sterlinlik altınla havalimanında yakalanmıştı.

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