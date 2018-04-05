Havalimanı'nda Polis Teşkilatının 173'üncü Kuruluş Yıldönümüne Özel Sergi

Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda Kaligrafi ve Hat Sanatı eserlerinden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Atatürk Havalimanında özel bir etkinliğe imza atıldı. Polis Haftası dolayısıyla havalimanında görevli polis ekipleri, Dış Hatlar Terminali Gidiş katında Kaligrafi ve Hat Sanatı eserlerinden oluşan bir sergi açtı. Sergide yer alan sanatsal eserlerin tamamı havalimanında görevli Polis memurları Ali Kaçmaz ve Onur Reçber tarafından resmedildi.

"Yolcular silah ve kelepçe dışında kalem tuttuğumuzu görmüş oluyorlar"

Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide Hat Sanatı çalışmalarından oluşan eserlerini sergileyen polis memuru Onur Reçber ise, "Mensubu bulunduğumuz polis teşkilatının 173'üncü Kuruluş Yıldönümünde bir sergi hazırladık. Sergimizde Hat Sanatı örnekleri, Sürrealist çalışmalardan örnekler mevcut. Özellikle hem yerli hem de yabancı turistler polislerin sanata eğilimi olduğunun çok farkında değiller. Böyle bir sergi olduğu zaman bizim sadece adli, idari görevler değil, bu şekilde sanatsal çalışmalarımızın da olduğunun farkına varıyorlar ve iyi tepkiler alıyoruz. Yolcular jop, silah ve kelepçe dışında kalem de tuttuğumuzu bu vesileyle görmüş oluyorlar" dedi.

"Türk insanını ve Türk polisini temsil ediyoruz"

Kaligrafi tarzındaki çalışmalarını düzenlenen sergide yolcuların beğenisine sunan Polis memuru Ali Kaçmaz, "Türk polis teşkilatının 173'üncü kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında bu çalışmaları yaptık. Türk insanını ve Türk polisini temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Aynı zamanda da yabancı yolcular geldiğinde ilk defa Türk insanını ve Türk polisi olarak bizi görecekleri için burada turistik olarak da bir amaç taşıması, ülkemizin vizyonu açısından da bunu gerçekleştirdik. Bu benim dördüncü sergim. Daha önce de kişisel sergiler gerçekleştirdim" şeklinde konuştu.

"O üniforma içerisindeki de bir insan"

Kaligrafi ve Hat Sanatı eserlerinden oluşan sergiyi Oyuncu Tamer Levent de ziyaret etti. Sanatsal eserleri özenle inceleyen Levent, sergiye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Polis teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Polis olup da bu kadar itinayla hiçbir ayrıntıyı atlamadan bu eserleri yapan arkadaşlarımızı kutluyorum. Bu benim 'Sanata evet' sözcüğünün bir uzantısı. Polis deyince insanların şartlanmış bir anlayışı var. Halbuki o üniforma içerisindeki de bir insan ve o insan kendi kabiliyetini geliştirdiğinde bu kadar mükemmel işler yapabiliyor. İnanıyorum ki polisliği de sanat olarak yapıyorlardır" ifadelerine yer verdi.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gidiş katında düzenlenen sergi, 12 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. - İSTANBUL