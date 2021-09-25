Havalar soğuması Kastamonu fanilasına rağbeti artırdı - Haberler
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Havalar soğuması Kastamonu fanilasına rağbeti artırdı

AA / Vural Akkirpi - Haberler | Güncel
Havalar soğuması Kastamonu fanilasına rağbeti artırdı

Serinleyen havalar, coğrafi işaretli Kastamonu örme fanilasına ilgiyi artırdı.

KASTAMONU (AA) - Serinleyen havalar, coğrafi işaretli Kastamonu örme fanilasına ilgiyi artırdı.

Merkez İplikçiler Çarşısı Kurşunlu Han karşısında Kastamonu fanilası ve el dokuması ürünler satan Melahat Çetinyalçın, AA muhabirine, Kastamonu örme fanilasının doğal bir ürün olduğunu söyledi.

Havaların yavaş yavaş serinlemeye başladığını dile getiren Çetinyalçın, "2006 yılından beri Kastamonu el dokuması üzerine esnaflık yapıyorum, aynı zamanda Kastamonu fanilası üretiyorum. Bu fanilalar yüzde 100 pamuklu olduğu ve kış aylarında sıcak tuttuğu için en çok tercih edilen iç giyim." dedi.

Ürünlerin tamamen el yapımı olduğunu anlatan Çetinyalçın, "Ter emme özelliğine de sahip olduğu için öğrencilerin de ailelerin de tercihleri arasında, bu yüzden çocuk ve büyük olarak her türlü bedene göre yapıyoruz. Aynı zamanda ürünlerde esneme özelliği olduğu için zayıf ve kilolu insanlar rahat şekilde kullanabiliyor." diye konuştu.

Kastamonu fanilasının il dışından da rağbet gördüğüne işaret eden Çetinyalçın, tamamen el emeği olduğu için günde en fazla 15 fanila üretebildiklerini kaydetti.

AA / Vural Akkirpi - Son Dakika Haberleri
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