Havalar ısındı, dondurma satışları patladı
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Havalar ısındı, dondurma satışları patladı

Havalar ısındı, dondurma satışları patladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de bir süredir yüksek seyreden hava sıcaklıkları dondurmacılarda yoğunluğa sebep oldu.

Eskişehir'de bir süredir yüksek seyreden hava sıcaklıkları dondurmacılarda yoğunluğa sebep oldu.

Temmuz ayıyla birlikte pandemide normalleşme dönemine geçilen ülkemizde yükselen hava sıcaklıklarının etkisiyle insanlar adeta kendisini sokağa attı. Uzun zamandır evlerinde vakit geçiren insanların dışarı çıkması cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Sıcaklık ve kalabalıklar ise en çok dondurmacılara yaradı. Sıcaktan bunalan insanların sıkça tercih ettiği dondurma yoğun ilgi görürken uzun zaman sonra esnafın yüzü güldü.

"Dondurma kuyrukları tekrar oluşmaya başladı"

Çocukluğunda masaları silerek sektöre giriş yaptığını belirten 50 yıllık dondurmacı Gani Karakaş, "Pandemi tedbirlerinin gevşetilmesiyle ve hava sıcaklıklarının artmasıyla dondurma satışları hızlandı. Yoğun bir talep var. Satışlarda yüzde 100'lük bir artış söz konusu. Pandemi öncesinde sık sık gördüğümüz dondurma kuyrukları tekrar oluşmaya başladı. İşletme bazında genel anlamda artan maliyetleri ürünlere yansıtmak durumunda kaldık. Bu sene dondurmanın kepçesini 5 liradan veriyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Havalar ısındı, dondurma satışları patladı
Havalar ısındı, dondurma satışları patladı
Havalar ısındı, dondurma satışları patladı
Havalar ısındı, dondurma satışları patladı
Havalar ısındı, dondurma satışları patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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