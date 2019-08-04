Havai fişek gösterisinde patlama: 13 yaralı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de düzenlenen, 20'inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde havai fişeklerin fırlatma rampasında meydana gelen patlatma sonucu çevredeki 13 kişi yaralandı. Belediye'den yapılan açıklamada olayın havai fişek firmasının atımı sırasında bir fişek yerde patlamasıyla gerçekleştiği ve yararlıların taburcu edildiği açıkladın.

20'inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali"nin final töreninde havai fişek rampasında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu çevredeki vatandaşlardan 13 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bunun üzerine polis, havai fişeklerin patladığı bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından Büyükçekmece Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından olaya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, ""Havai fişek firmasının atımı sırasında bir fişek yerde patlamış ve 13 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelerde ayakta tedavisi yapılmış ve taburcu edilmişlerdir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sosyal medya üzerinden paylaşılan asılsız haberlere lütfen inanmayınız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA