Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı (3)
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Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı (3)

17.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:07
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı (3)

MAHKEME ANMA PROGRAMI İÇİN 45 DAKİKA ARA VERDİVerilen ilk aranın ardından 7 müştekinin daha dinlendiği duruşmada, müşteki avukatları dün Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öldürülen Avukat Ersin Arslan için saygı duruşunda bulunmak üzere mahkeme heyetinden izin istedi.

MAHKEME ANMA PROGRAMI İÇİN 45 DAKİKA ARA VERDİ

Verilen ilk aranın ardından 7 müştekinin daha dinlendiği duruşmada, müşteki avukatları dün Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öldürülen Avukat Ersin Arslan için saygı duruşunda bulunmak üzere mahkeme heyetinden izin istedi. Avukatların talebini kabul eden heyet, saygı duruşu ve anma amacıyla duruşmaya 45 dakika ara verdi. 

SANIK AVUKATLARINI YANLARINA ALMADILAR

Saygı duruşu amacıyla salonun önüne çıkan avukatlar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Müşteki avukatlarından Can Atalay, sanık avukatlarını grubun arasında istemedi. Bunun üzerine sanık avukatları yaklaşık 15 metre ileride saygı duruşunda bulundu. Yapılan bu harekete sanık avukatları tepki gösterdi.


Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı (3)
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı (3)
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı (3)
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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