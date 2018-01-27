Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı 3
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Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı 3

NİĞDE'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı 3

NİĞDE'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde kurulu bulanan havai fişek fabrikasında bugün saat 18.00 sıralarında patlama meydana geldi. 55 kişinin çalıştığı fabrikadaki patalamada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, Niğde Ömer Halis Demir Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Fabrikada 55 kişinin çalıştığı öğrenildi. - Niğde

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