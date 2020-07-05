Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz, son yolculuğuna...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz, son yolculuğuna...

Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandıHendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Halis Yılmaz'ın cenazesi, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 1042 Sokak'ta bulunan evlerinin önünde kılınan...

05.07.2020 21:42 | Son Güncelleme: 05.07.2020 21:48

Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Halis Yılmaz'ın cenazesi, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 1042 Sokak'ta bulunan evlerinin önünde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Yılmaz ailesinin yakınlarıyla ile vatandaşlar katıldı. Vali Kaldırım cenaze namazı öncesinde Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz'ın yanından bir an olsun ayrılmadı. Cenaze namazı sonrasında Halis Yılmaz'ın bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Halis Yılmaz'ın cenazesi Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2 İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Havai fişek fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren 2 kişinin kimliği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucunda vefat eden işçilerin Muhammet Aygün ve Erhan Ateş oldukları açıklandı. Muhammet Aygün ve Erhan Ateş'in ailelerine acı haber verildi. Aygün'ün ailesine acı haberi Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu verdi.

Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz, son yolculuğuna...

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla Haber
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
VAR devrede! Dev maçta ilk gol penaltıdan geldi Haber
VAR devrede! Dev maçta ilk gol penaltıdan geldi
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti Haber
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu Haber
27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi Haber
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı Haber
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam dairesini ateşe verdi! O anlar kameralara böyle yansıdı
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam dairesini ateşe verdi! O anlar kameralara böyle yansıdı
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son dakika: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Son dakika: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor
Manuel da Costa'nın kalp bölgesine tekme atan Feghouli kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Manuel da Costa'nın kalp bölgesine tekme atan Feghouli kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Libya'da kimliği belirsiz savaş uçakları Vatiyye Askeri Üssü'ne saldırı düzenledi
Libya'da kimliği belirsiz savaş uçakları Vatiyye Askeri Üssü'ne saldırı düzenledi
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu
Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça 'Allah' yazısı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Yaşar Güler Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Seda Sayan Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ali Koç İrfan Buz Okan Buruk Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bakan Düğün Sakarya Havai Fişek
Şu an buradasınız: Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz, son yolculuğuna... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 22:12:22. #1.15#
title