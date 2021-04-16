/havadan fotoğraflarla/ Sarıyer'de 4 katlı yemek imalathanesinde yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

/havadan fotoğraflarla/ Sarıyer'de 4 katlı yemek imalathanesinde yangın

/havadan fotoğraflarla/ Sarıyer'de 4 katlı yemek imalathanesinde yangın
Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR - Haberler | Güncel

SARIYER'de yemek imalathanesi olarak kullanılan 4 katlı bir binada yangın çıktı.

SARIYER'de yemek imalathanesi olarak kullanılan 4 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın saat 14.30 sıralarında Ferahevler Mahallesi, Şahin Sokak'ta bulunan ve yemek imalathanesi olarak kullanılan dört katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.Yatakhane olarak kullanılan dördüncü katta başlayan yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Çatıdan çıkan dumanları fark eden komşuların haber vermesi ile imalathanede çalışan işçiler kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevli şekilde yanan binaya müdahale etti.Y angın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.  Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.


/havadan fotoğraflarla/ Sarıyer'de 4 katlı yemek imalathanesinde yangın
/havadan fotoğraflarla/ Sarıyer'de 4 katlı yemek imalathanesinde yangın
/havadan fotoğraflarla/ Sarıyer'de 4 katlı yemek imalathanesinde yangın
/havadan fotoğraflarla/ Sarıyer'de 4 katlı yemek imalathanesinde yangın
/havadan fotoğraflarla/ Sarıyer'de 4 katlı yemek imalathanesinde yangın
/havadan fotoğraflarla/ Sarıyer'de 4 katlı yemek imalathanesinde yangın
/havadan fotoğraflarla/ Sarıyer'de 4 katlı yemek imalathanesinde yangın
/havadan fotoğraflarla/ Sarıyer'de 4 katlı yemek imalathanesinde yangın
/havadan fotoğraflarla/ Sarıyer'de 4 katlı yemek imalathanesinde yangın
/havadan fotoğraflarla/ Sarıyer'de 4 katlı yemek imalathanesinde yangın
/havadan fotoğraflarla/ Sarıyer'de 4 katlı yemek imalathanesinde yangın
/havadan fotoğraflarla/ Sarıyer'de 4 katlı yemek imalathanesinde yangın
/havadan fotoğraflarla/ Sarıyer'de 4 katlı yemek imalathanesinde yangın
/havadan fotoğraflarla/ Sarıyer'de 4 katlı yemek imalathanesinde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mario Draghi Nikos Dendias Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nur Sürer Ebru Şallı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: /havadan fotoğraflarla/ Sarıyer'de 4 katlı yemek imalathanesinde yangın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 16:21:43. #1.16#

title