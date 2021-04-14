(Havadan görüntüyle) BÜYÜKÇEKMECE SAHİLİ'NDE MÜHÜRLENEN GÖZLEMECİLERİN YIKIMINA BAŞLANDI
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(Havadan görüntüyle) BÜYÜKÇEKMECE SAHİLİ'NDE MÜHÜRLENEN GÖZLEMECİLERİN YIKIMINA BAŞLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
(Havadan görüntüyle) BÜYÜKÇEKMECE SAHİLİ'NDE MÜHÜRLENEN GÖZLEMECİLERİN YIKIMINA BAŞLANDI

BÜYÜKÇEKMECE Albatros Sahili'nde bulunan 12 esnafa ait iş yerlerinin yıkımına başlandı.

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BÜYÜKÇEKMECE Albatros Sahili'nde bulunan 12 esnafa ait  iş yerlerinin yıkımına başlandı. Yıkım kararının durdurulmasına yönelik mahkeme kararı olduğunu söyleyen iş yeri sahipleri ile yıkım ekipleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Büyükçekmece Albatros Sahili'nde 12 kilometrelik koyun tamamında yeni sahil düzenleme projesi için çalışmalara başlandı. Proje kapsamında sahilde bulunan 12 esnafa ait gözlemeci dükkanlarının da yıkımına karar verilerek mühürlendi.  Bu sabah polis ve zabıta ekiplerince alana gelen yıkım ekipleri mühürlenen bazı iş yerleri ve büfeleri yıktı.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Yıkım kararını yargıya taşıdıklarını ve mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktığını söyleyen iş yeri sahipleri ile yıkım ekipleri arasında tartışma çıktı. Yıkımı engellemek isteyen esnafla ekipler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

"BAŞKA BİR GELİR KAYNAĞIMIZ YOK"Karara tepki gösteren ve 2 aylık bir bebeği olduğunu söyleyen esnaf Ayşegül Fırıncı, "Başka bir gelir kaynağımız yok. Dişimizi tırnağımıza takıp burayı iş haline getirdik.  Hiçbir kötülüğümüz olmadı. Herkes burada bizi sever. Esnafız şimdi görüyorsunuz hiçbir şeyimiz kalmadı. Ben çocuklarıma nasıl ekmek parası vereceğim. İki partinin bir olmasından sebep bizim başımıza bu geldi." diyerek gözyaşı döktü. Esnaf Aydın Çalış ise, "Yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen yaklaşık 500-1000 kişi arası polis zabıta geldi. Bütün malzememiz yıkıntının altında. Bugün kurmaya kalksanız 150 bin lira. Sahil projem var diyor" diye konuştu. Bir başka esnaf, "Bana bu yaştan sonra kim ekmek verecek. Nerede benim devletim" şeklinde konuştu.

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- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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