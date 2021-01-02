(havadan fotoğraflarla) Sokağa çıkma kısıtlamasında Caddebostan Sahili'ne akın ettiler

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sıcak havayı fırsat bilenler Caddebostan Sahili'ne akın etti.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sıcak havayı fırsat bilenler Caddebostan Sahili'ne akın etti. Bazıları ise denize girdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ilan edildi. Ancak Kadıköy Caddebostan Sahili'nde kısıtlamayı ihlal edenler oldu. Sahile gelenlerden bazıları spor yapıp, bisiklete bindi. Bazıları ise denize girdi. Caddebostan Sahili havadan da görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı