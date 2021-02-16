(havadan fotoğraflarla) Şekerpınar'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

(havadan fotoğraflarla) Şekerpınar'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

16.02.2021 14:44 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:48
(havadan fotoğraflarla) Şekerpınar'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

TEM Otoyolu Gebze mevkiinde etkili olan kar nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler D-100 Karayoluna girmek isteyince Şekerpınar Organize Sanayi bölgesinde bulunan kavşakta trafik kilitlendi.

TEM Otoyolu Gebze mevkiinde etkili olan kar nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler D-100 Karayoluna girmek isteyince Şekerpınar Organize Sanayi bölgesinde bulunan kavşakta trafik kilitlendi. Sürücüler bölgeyi ancak saatlerce bekleyerek aşabildi. 

İstanbul'da zaman zaman tipi şeklinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. TEM Otoyolu Gebze mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. TEM Otoyolu'na ilerlemeyince Şekerpınar kavşağını kullanarak D-100 Karayoluna girmek isteyen sürücüler bu kez Şekerpınar Organize Sanayi bölgesinde bulunan kavşağı kilitledi. Bölgede TIR'lar ve otomobillerden oluşan kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler saatlerce beklemek zorunda kaldı. Oluşan araç kuyruğu havadan da görüntülendi.

Sürücülerden Muharrem Büyükçakır "Yaklaşık olarak iki saat oldu. Hala gişelerdeyiz gördüğünüz gibi. Kar yağdığında bu rezilliği hep yaşıyoruz. Dün gerçi bu kadar yoktu ama bugün çok fena. Önlem alınmamasından kaynaklı diye düşünüyorum. Ben dağıtım işi yapıyorum. Şu anda 16 tane işim var ve daha hiç dağıtamadım. Trafik 15 dakikadır hiç ilerlemedi" dedi. Başka bir sürücü ise, "40 dakika oldu, 40 dakikadır bekliyorum. Otobandan çıktım buraya kadar 40 dakika sürdü herhalde." diye konuştu.

 


(havadan fotoğraflarla) Şekerpınar'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
(havadan fotoğraflarla) Şekerpınar'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
(havadan fotoğraflarla) Şekerpınar'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
(havadan fotoğraflarla) Şekerpınar'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
(havadan fotoğraflarla) Şekerpınar'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
(havadan fotoğraflarla) Şekerpınar'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
(havadan fotoğraflarla) Şekerpınar'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
(havadan fotoğraflarla) Şekerpınar'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
(havadan fotoğraflarla) Şekerpınar'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
(havadan fotoğraflarla) Şekerpınar'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Buse Varol Prens Harry Merve Dizdar Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: (havadan fotoğraflarla) Şekerpınar'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 14:48:21. #1.14#
title