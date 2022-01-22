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Kartal beyaza büründü

Kartal beyaza büründü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürdü.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kent geneli beyaza bürünürken, Kartal Aydos Ormanı havadan drone ile görüntülendi.

İstanbul'da gece başlayan kar yağışı, sabahın erken saatlerinde de etkisini gösterdi. Kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü. Sabah işine gitmek isteyen bazı vatandaşlar, karla örtülü araçlarını temizlerken, bazıları da yürüyüş yaparak karın keyfini çıkardı. Beyaza bürünen Kartal, Aydos Ormanı havadan drone ile görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışı önümüzdeki günlerde aralıklarla devam edecek.

"KARDA İLK İZLERİ GÖRMEK BAŞKA BİR KEYİF"Yürüyüş yaparak karın keyfini çıkarmak isteyen Özden Kara, "Normalde her gün yürürüm. Bugün çok daha keyifli. Yakacık'ta oturuyorum. Dağların tepesinden yürüyerek geldim. Karda ilk izleri görmek bambaşka bir keyif. Sana ait ve patilere ait olduğunu görmek. Çok keyifli resimler aldım" dedi.


Kartal beyaza büründü

Kartal beyaza büründü

Kartal beyaza büründü

Kartal beyaza büründü

Kartal beyaza büründü

Kartal beyaza büründü

Kartal beyaza büründü

Kartal beyaza büründü

Kartal beyaza büründü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Aydos Ormanı, İstanbul, Drone, kar, Güncel, Haber

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