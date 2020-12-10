(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına "3 metre kuralı" denetimi
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(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına "3 metre kuralı" denetimi

10.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:35
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına

Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ-Ali AKSOYER / -İçişleri Bakanlığı'nın dün yayınladığı genelgeye göre sahil bantlarında olta balıkçılığı faaliyetinde bulunan kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılacak.

Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ-Ali AKSOYER/ -İçişleri Bakanlığı'nın dün yayınladığı genelgeye göre sahil bantlarında olta balıkçılığı faaliyetinde bulunan kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılacak. Galata Köprüsü'nde denetimler başladı. Bazı balıkçılar uygulamayı yerinde bulurken bazıları ise, "Biraz da otobüslere ve metrobüslere baksınlar, insanlar orada iç içe" dedi. Köprüde balık tutanlar ve yapılan denetim havadan da görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılacak. Ayrıca yerlere gerekli yer işaretlemeleri yapıştırılacak ve bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bugün Galata Köprüsü'nde denetimler başladı. Polis memurları ve zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlere anonslu dronelar ve Deniz Zabıtası da eşlik etti.

"BALIKÇILAR İÇİN İYİ OLDU AMA BİRAZ DA TOPLU TAŞIMALARA BAKSINLAR"

10 yıldır Galata Köprüsü'nde balık tuttuğunu söyleyen Cengiz Çullu, "Mesafelere bakıyorum. Normal standartlarda. Öncekilerde iç içe giriyorlardı devamlı. Ama iyi oldu. Artık 3 metre var. Ben memnunum. Otobüslerde de öyle halk minibüslerde de öyle iç içe. Şu anda mesafeyi korusalar hastalık bitecek. Daha iyi olacak" dedi. Yıllardır Galata Köprüsü'nde balık tuttuğunu belirten Cafer Ayaz ise, "Şu anda mesafe kuralları güzel ama biraz da otobüslere toplu taşımalara ağırlık versinler. İnsanlar sabah akşam sırt sırta gidiyor. Bizim için iyi oldu 3 metre kuralı gayet memnunuz" diye konuştu.

 

 


(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına '3 metre kuralı' denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına '3 metre kuralı' denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına '3 metre kuralı' denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına '3 metre kuralı' denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına '3 metre kuralı' denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına '3 metre kuralı' denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına '3 metre kuralı' denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına '3 metre kuralı' denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına '3 metre kuralı' denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına '3 metre kuralı' denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına '3 metre kuralı' denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına '3 metre kuralı' denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına '3 metre kuralı' denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına '3 metre kuralı' denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER

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