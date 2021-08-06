(Havadan görüntülerle) BAKIRKÖY'DE KAMYON, METROBÜS BARİYERLERİNE ÇARPTI-2
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(Havadan görüntülerle) BAKIRKÖY'DE KAMYON, METROBÜS BARİYERLERİNE ÇARPTI-2

(Havadan görüntülerle) BAKIRKÖY'DE KAMYON, METROBÜS BARİYERLERİNE ÇARPTI-2
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

100 Yanyolu Avcılar istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, metrobüs yolunun bariyerlerine çarparak durabildi.

BAKIRKÖY D-100 Yanyolu Avcılar istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, metrobüs yolunun bariyerlerine çarparak durabildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, karayolunun Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Bakırköy İncirli mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. 21 HA 646 plakalı kamyon, yan yolda giderken, sürücüsü Amir Mahmudov'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri parçalayarak D-100 Karayolu'na geçti. Kamyon, daha sonra metrobüs yolunun bariyerlerine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kaza nedeniyle kamyonda sıkışan sürücü Amir Mahmudov'u kurtardı. Kamyondan yaralı halde çıkarılan Mahmudov, sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Amir Mahmudov'un durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaşanan kazadan metrobüs seferleri etkilenmezken, yol üzerindeki bariyerlerde hasar oluştu. Kazaya karışan kamyonun İstanbul Büyükşehir Belediye'sine ait vinçle yoldan kaldırılmasının arından trafik akışı normale döndü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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(Havadan görüntülerle) BAKIRKÖY'DE KAMYON, METROBÜS BARİYERLERİNE ÇARPTI-2 - Haberler
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