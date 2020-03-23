(Havadan fotoğraflarla) Toplu taşıma araçlarında sakinlik, duraklar boş kaldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› (Havadan fotoğraflarla) Toplu taşıma araçlarında sakinlik, duraklar boş kaldı - Haberler
Sabah, Güncel

(Havadan fotoğraflarla) Toplu taşıma araçlarında sakinlik, duraklar boş kaldı

Pazartesi sabahı yoğunluk olan metro ve metrobüs istasyonları bu sabah geçen haftalara göre sakindi.

23.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:36
(Havadan fotoğraflarla) Toplu taşıma araçlarında sakinlik, duraklar boş kaldı
Pazartesi sabahı yoğunluk olan metro ve metrobüs istasyonları bu sabah geçen haftalara göre sakindi. Koronavirüs salgını sonrası "Evde Kal" çağrısına uyan çoğu kişi evinden çıkmadı. Toplu taşıma araçlarını kullananların ise maske ve eldiven taktığı görüldü. Metrobüs yolları havadan da fotoğraflandı.

"ÖNLEM ALDIK, ÖLMEKTEN DAHA İYİDİR"

Maske ve eldivenle işe gittiğini ifade eden ve metrobüs kullanan Ömer Yaman, "İşe gidiyorum. Mecburen önlem aldık. Ölmekten daha iyidir. Metrobüse biniyoruz. Metrobüste bakıyorum eldiven takmayanlar var. Mecburen biz de önlem almak zorundayız. Yaş olarak biraz daha risk grubunun altındayız ama yine de bir tedirginlik var. Sonuçta bizim yaşımızda da yakalanan insanlar oluyor. Herkesi eldiven ve maske takmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. İşe gitmek için metrobüs kullanan bir diğer vatandaş Mikail Şen, "İşe gidiyorum. Maalesef evden çıkmak zorunda kaldım. İnşallah bundan sonra çıkmak zorunda kalmayız. Eldiven ve maske çantamda. Metrobüse binince takacağım. Bir tedirginlik var. Sadece biz değil evde bekleyen akrabalarımıza da bu hastalığı geçirme olasılığımız çok yüksek" şeklinde konuştu.

TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANMADIKoronavirüs salgını sonrası İstanbul trafiğinde de hafta başı yoğunluğu yaşanmadı. Yollarda araçlar rahatlıkla ilerlerken saat 08.30 sıralarında Altunizade'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden yolda kısa süreli yoğunluk yaşandığı görüldü. Metrobüs yolları havadan da görüntülendi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL'den satılıyor Haberler
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL'den satılıyor
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa'nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı Haberler
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa'nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs hayatı durdurdu: En yoğun günde bile yollar boş Haberler
Koronavirüs hayatı durdurdu: En yoğun günde bile yollar boş
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu
Üç kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım Haberler
Üç kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle 'Yok artık' dedirtti
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi
Günlük burç yorumları 23 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi
'Hastalık yokken, 'Yok' dedik' diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek
Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi
Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop İçişleri Bakanı
Magazin James Bond Seren Serengil Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Burak Yılmaz Bülent Uygun Sergen Yalçın
Daha Fazla Mart Polis Fransa Futbolcu
Şu an buradasınız: (Havadan fotoğraflarla) Toplu taşıma araçlarında sakinlik, duraklar boş kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 10:53:13. #1.14#
title