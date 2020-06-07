(Havadan fotoğraflarla) Menekşe Plajı'na akın ettiler
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(Havadan fotoğraflarla) Menekşe Plajı'na akın ettiler

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk pazar günü, sıcak havayı fırsat bilenler Menekşe plajına akın etti.

(Havadan fotoğraflarla) Menekşe Plajı'na akın ettiler
07.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:11
SOKAĞA çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk pazar günü, sıcak havayı fırsat bilenler Menekşe plajına akın etti.  Denize girenler havadan da fotoğraflandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta kaldırıldı. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte sıcak havayı fırsat bilen çok sayıda kişi Küçükçekmece Menekşe plajına akın etti. Plaja gelen vatandaşların kimi denize girerken, kimi de güneşlendi.

Plaja gelen Murat Turan  " 3 aydır evde kaldık. 3 ayın stresini atmak için denize girelim dedik. 3 ay boyunca toplam 5 kez evden çıktım. Bu hastalıktan dolayı psikolojimiz de bozulmaya başlamıştı. Kötü enerjiyi atmak için denize geldik. Birkaç saat burada kalır gideriz. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor." Dedi.

Emre Erez ise " Ben iki ay ev de kaldım. Bu hafta yasak olmadığını öğrenince herkes gibi bende kendimi sokağa attım ve plaja geldim. 2 saattir buradayım. Arkadaşlarımla yüzüyoruz. Markete gidip birkaç eşya aldık. Geceye kadar buradayız" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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