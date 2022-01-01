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Havadan fotoğraflar // İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyrukları

Havadan fotoğraflar // İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyrukları
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zeki GÜNAL / -İSTANBUL'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalarda kuyruk oluşturdu.

Zeki GÜNAL/ -İSTANBUL'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalarda kuyruk oluşturdu. Oluşan kuyruk havadan da fotoğraflandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) UKOME Aralık ayı olağanüstü toplantısında, Taksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi. Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya geldi. Taksimetre güncellemesi için sabah saatlerinde gelenler kuyruğu oluşturdu.


Havadan fotoğraflar// İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyrukları

Havadan fotoğraflar// İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyrukları

Havadan fotoğraflar// İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyrukları

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