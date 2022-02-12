Havada büyük panik! Aniden beliren yılan, uçağa acil iniş yaptırdı

Kuala Lumpur'dan Malezya'nın bir diğer kenti Tawau'ya gitmek üzere havalimanından kalkan uçakta yılan paniği yaşandı. Şans eseri bir yolcu tarafından fark edilen yılanın, koltukların üst tarafında bulunan aydınlatma kısmında gezdiği görüldü.

KAPTANA HABER VERDİLER

Uçakta yılan olduğu ihbarını alan hostesler ve uçak personeli, durumu hemen kaptana bildirdi. Kaptan Liong Tien Ling ise yolcuların canını tehlikeye atmamak adına uçağı Kuching'e yönlendirdi.

"ÇOK NADİR BİR OLAY, ŞAŞKINIZ"

Olay hakkında açıklamalarda bulunan havayolu şirketi yetkilisi, "Uçaklarda böyle olayların nadir yaşandığını biliyoruz. Bizim başımıza geldiği için üzgünüz ancak gerçekten de ender bir olay, bu yüzden şaşkınız" ifadelerini kullandı.

NASIL GİRDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Diğer yandan yılanın uçağa nasıl girdiği de araştırılmaya devam ediyor. Hayvanın bir yolcunun mu olduğu yoksa dışarıdan mı girdiği tespit edilmeye çalışılacak.