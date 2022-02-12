Havada büyük panik! Aniden beliren yılan, uçağa acil iniş yaptırdı
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Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Tawau'ya gitmek üzere kalkan bir uçakta büyük panik yaşandı. Koltukların üst tarafında aniden beliren yılan nedeniyle Kuching'e acil iniş kararı alındı.
Kuala Lumpur'dan Malezya'nın bir diğer kenti Tawau'ya gitmek üzere havalimanından kalkan uçakta yılan paniği yaşandı. Şans eseri bir yolcu tarafından fark edilen yılanın, koltukların üst tarafında bulunan aydınlatma kısmında gezdiği görüldü.
Uçakta yılan olduğu ihbarını alan hostesler ve uçak personeli, durumu hemen kaptana bildirdi. Kaptan Liong Tien Ling ise yolcuların canını tehlikeye atmamak adına uçağı Kuching'e yönlendirdi.
Olay hakkında açıklamalarda bulunan havayolu şirketi yetkilisi, "Uçaklarda böyle olayların nadir yaşandığını biliyoruz. Bizim başımıza geldiği için üzgünüz ancak gerçekten de ender bir olay, bu yüzden şaşkınız" ifadelerini kullandı.
Diğer yandan yılanın uçağa nasıl girdiği de araştırılmaya devam ediyor. Hayvanın bir yolcunun mu olduğu yoksa dışarıdan mı girdiği tespit edilmeye çalışılacak.