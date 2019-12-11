Havacılıkta yeni çağın başlangıcı: Elektrikli motorla ilk tarifeli uçak seferi yapıldı

11.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:31

Dünyanın tamamen elektrikli ilk tarifeli uçak seferi Kanada'nın batısındaki Vancouver kentinde yapıldı. Deneme amaçlı yapılan seferde altı yolcu kapasiteli bir deniz uçağı kullanıldı.



15 dakika süren yolculuk hakkında, seferi düzenleyen Harbour Air ve uçağın motorunu imal eden MagniX şirketleri ortak açıklama yaparak, "Bu tarihi uçak seferi, havacılıkta üçüncü çağın, yani elektrik çağının başlangıcı anlamına geliyor" ifadelerine yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle