Havacılıkta yeni çağın başlangıcı: Elektrikli motorla ilk tarifeli uçak seferi yapıldı
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Havacılıkta yeni çağın başlangıcı: Elektrikli motorla ilk tarifeli uçak seferi yapıldı

Dünyanın tamamen elektrikli ilk tarifeli uçak seferi Kanada'nın batısındaki Vancouver kentinde gerçekleşti. Deneme amaçlı yapılan seferde altı yolcu kapasiteli bir deniz uçağı kullanıldı

11.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:31
Havacılıkta yeni çağın başlangıcı: Elektrikli motorla ilk tarifeli uçak seferi yapıldı

Dünyanın tamamen elektrikli ilk tarifeli uçak seferi 'nın batısındaki kentinde yapıldı. Deneme amaçlı yapılan seferde altı yolcu kapasiteli bir deniz uçağı kullanıldı.


15 dakika süren yolculuk hakkında, seferi düzenleyen Harbour Air ve uçağın motorunu imal eden MagniX şirketleri ortak açıklama yaparak, "Bu tarihi uçak seferi, havacılıkta üçüncü çağın, yani elektrik çağının başlangıcı anlamına geliyor" ifadelerine yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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