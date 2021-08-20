Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Pilotaj Programı Öğretim Görevlisi Sınav Sonucu

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Pilotaj Programı Öğretim Görevlisi Sınav SonucuÖzyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Pilotaj Programı 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri ile 09. 11.