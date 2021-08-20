Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Pilotaj Programı Öğretim Görevlisi Sınav Sonucu
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Pilotaj Programı Öğretim Görevlisi Sınav SonucuÖzyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Pilotaj Programı 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri ile 09. 11.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Pilotaj Programı Öğretim Görevlisi Sınav Sonucu
Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Pilotaj Programı 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri ile 09. 11. 2018 tarihli 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 19 Ağustos 2021 tarihinde yapılan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Pilotaj Programı Öğretim Görevlisi kadrosu sınavı sonucunda başarılı bulunan adayın ismi aşağıda belirtilmektedir.
TİLBE BAŞPINAR
Kaynak: Habermetre