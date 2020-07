Havacıların yardımları 5 bin koliye ulaştı Kurulduğu günden bu yana Eskişehir'de yaptığı yardım faaliyetleri ile dikkati çeken Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği 5 binince erzak kolisini ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı.

Kurulduğu günden bu yana Eskişehir'de yaptığı yardım faaliyetleri ile dikkati çeken Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği 5 binince erzak kolisini ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı.

Hava İkmalde çalışan gönüllü işçiler tarafından kurulan Havacılar Derneği sürekli olarak yaptığı iyilik faaliyetleriyle gönüllerde yerini alıyor. Dernek, il genelinde yaptığı faaliyetler kapsamında bugüne kadar binlerce erzak kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Kuruluşun 2 buçuk yıl içerisinde Eskişehirlilerin yaptığı yardımlarını ihtiyaç sahibin kapısına kadar getiren Havacılar, Korona virüsün yaşandığı bu süreçte de vatandaşları yalnız bırakmadı. Her ay yaklaşık 250 aileye devamlı yardım ulaştıran Havacılar, son dağıttığı erzak kolileriyle birlikte 2 yıl içinde 5 bin yardım kolisinin dağıtımı tamamladı.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten Dernek Başkanı Önder Kaya, "Biz bir işçi derneği olarak şehrimizde yardımlaşmanın çok güzel bir örneğini gösteriyoruz. Her ay yaklaşık 250 ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına katık olup gönüller yapıyoruz. Yaş ortalaması 30 olan dernek üyelerimiz hem bağış yapıp hem de erzak dağıtımlarına ve eşya taşımaya geliyorlar. 2 buçuk yıl gibi kısa bir sürede de 5 bininci erzak kolisini ihtiyaç sahibi aileye ulaştırmak çok güzel bir duygu. Özellikle bu Korona virüs dönemde insanlar mağdur oldu. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlardan çok fazla başvuru aldık. Elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Şu an sistemimizde 2 binden fazla aile kayıtlı. Muhtaçlık sınırımızın altındaki bu ailelere belirli periyotlarda yardım ediyoruz. İşçi derneği olduğumuz için işçi arkadaşlarımızın derneğimize bağışladıkları 20 TL, 30 TL'lerle biz bu kolileri oluşturup ihtiyacı olan ailelere ulaştırıyoruz. Çok şükür yardımlarımız her gecen gün büyüyor. Bu süreçte bizlere güvenen ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA