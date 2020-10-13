Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı
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Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı

13.10.2020 15:08 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:53

Antalya'nın Alanya ilçesinde ekim ayının ortasına gelinmesine rağmen sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 27, nem oranının ise yüzde 59 ölçüldüğü Alanya'da yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında denize girdi. Bazı turistler ise kumlara kendilerini atıp güneşlenirken bazıları da müzik dinledi ve kitap okudu. Kumsalda güneşlenen turistlerin yanı sıra oynayan çocuklar ve yürüyüş yapan çiftler renkli görüntüler oluşturdu. Günü birlik tekne turlarına çıkan ve teleferiğe binen turistler ise Alanya'nın doğal güzelliklerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı

OLGA MALİMONENKO: "BURASI ÇOK GÜZEL"

Moskova'dan Alanya'ya tatile gelerek Damlataş plajında deniz keyfi yapan Olga Malimonenko (34), burayı çok sevdiğini söyledi. Malimonenko, "Alanya'ya daha önce de çok kez tatile geldim. Burası çok güzel, çok temiz ve ucuz. Alanya'yı herkese tavsiye ederim. Alanya'da korona virüs tedbirlerine dikkat ediyor ve maske takılıyor. Moskova'da salgın daha çok ilerliyor" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, güneşli havanın pazar günü etkisini yitirerek yerini yağışlı havaya bırakacağını bildirdi.

Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı
Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı
Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı
Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı
Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı
Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı
Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı
Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı
Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı
Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı
Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı
Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı
Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı
Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı
Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı
Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı
Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (4)
HA: bi kişide bile maske olmaması çok saçma demekki eski resimler
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AFYONLU: AH Malimonenko AH
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KADİR BABA: Hani bunlarda maske mesafe olmaz tabi ülke ekonomisine yardımcı oluyorlar bizdede ölen ölsün kalan sağlar bizimdir deyin daha öteside biz maske takmazsak ver 900 tl cezayı evine aç git derler
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