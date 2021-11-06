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Hava sıcaklıkları salı gününden itibaren azalacak

AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel
Hava sıcaklıkları salı gününden itibaren azalacak

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve salı gününden itibaren biraz azalması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve salı gününden itibaren biraz azalması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haftalık sıcaklık tahminlerine yer verildi.

Buna göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının 9 Kasım Salı gününden itibaren biraz azalacağı tahmin ediliyor.

Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara'da 21-22, İstanbul'da 19, İzmir'de 27, Adana'da 28-29, Samsun'da 18-22, Erzurum'da 13-14 ve Şanlıurfa'da 26-28 derece civarında olacağı öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri
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