Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte doğuda kar yağışları etkili olacak

Meteoroloji'nin yeni haftaya dair yayınladığı hava durumu verilerine göre, hafta ortasında yurdu etkilemeye başlayacak olan soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar düşecek. Ülkenin doğusu için kar yağışı öngörülürken, diğer bölgelerde soğuk bir hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yılın ekti alanı en geniş kar yağışı bu hafta gerçekleşecek. Doğu Anadolu Bölgesi'nin hemen hemen tamamında kar görülecek, tüm yurtta sıcaklıklar düşüşe geçecek. Hafta ortasından sonra yükselişe geçen sıcaklıklarla birlikte yağışlar da sona erecek.

KAR, YAĞMUR VE DON UYARISI

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir illerinin kuzey ilçelerinin yağmurlu olacak.

KAR YAĞIŞI BUGÜN ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Bu sabah saatlerinde Van, Kars ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON OLAYI BEKLENİYOR

Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.