Hava Kuvvetleri eski personeli 4 FETÖ'cü, Keşan'da tutuklandı
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Hava Kuvvetleri eski personeli 4 FETÖ'cü, Keşan'da tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / EMRE AKARCA - Haberler | 3. Sayfa

Hava Kuvvetleri eski personeli 4 FETÖ'cü, Keşan'da tutuklandı Edirne'nin Keşan ilçesinde yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi Hava Kuvvetleri askeri eski personeli olan 4 kişi tutuklandı.

Hava Kuvvetleri eski personeli 4 FETÖ'cü, Keşan'da tutuklandı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi Hava Kuvvetleri askeri eski personeli olan 4 kişi tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında FETÖ şüphelisi 4 kişinin yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlandığını belirledi.

Yapılan operasyonla Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden dosyaları bulunan eski havacı askeri personeller M.G., B.K., K.K. ve A.U. isimli şahıslar yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

İlk sorguları Terörle Mücadele Büro Amirliğinde yapılan 4 kişi, ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Hava Kuvvetleri eski personeli 4 FETÖ'cü, Keşan'da tutuklandı
Hava Kuvvetleri eski personeli 4 FETÖ'cü, Keşan'da tutuklandı
Hava Kuvvetleri eski personeli 4 FETÖ'cü, Keşan'da tutuklandı
Hava Kuvvetleri eski personeli 4 FETÖ'cü, Keşan'da tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE AKARCA

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