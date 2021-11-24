Hava durumu sunucusu Bünyamin Sürmeli kimdir? Bünyamin Sürmeli kaç yaşında, nereli? Bünyamin Sürmeli hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Bünyamin Sürmeli hakkında araştırmalar yapılıyor. Bünyamin Sürmeli kimdir? Bünyamin Sürmeli kaç yaşında, nereli? Bünyamin Sürmeli hayatı ve biyografisi!

Doğum tarihi: 1975

Kaç yaşında: 46 yaşında

Nereli: İstanbul

2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Meteoroloji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Sürmeli, Meteoroloji Mühendisliği bölümünde öğrenciyken, 1997'de, amatör olarak hava tahmini ile uğraşmaya başladı. Kadir Çöpdemir ve Geveze ile tanışmasıyla radyoya telefonla bağlanarak hava durumu sunmaya başladı. Bu programlar sırasında Geveze tarafından takılan "Havayı Koklayan Adam" lakabıyla anılmaya başladı.

Üniversite öğrenimi sürerken CNN Türk'ten teklif gelmesiyle profesyonel iş hayatına atıldı. İlk yıllar grafikler ve kendi sesiyle hava durumu bülteni hazırlayan Sürmeli, 2001 yılından itibaren programının editörü oldu. Haftasonları ekranda haber bülteni içerisinde hafta sonu detaylarını vermeye başladı. 2001 yılında ise hava durumu sunmaya başladı.

Ayrıca Sürmeli, AKUT, GEA ve İstanbul Yelken Kulübü gibi oluşumlara meteoroloji eğitimi vermektedir. Bunların yanı sıra Hürriyet Gazetesi'nde ve Yatch Türkiye Dergisi'nde yazarlık yapan Sürmeli, üniversite ve liselerde söyleşiler ve seminerler vermektedir. 8 Şubat 2021'de CNN Türk'ten ayrıldığını duyurmuş bir gün sonra Haber Global kanalına geçmiştir.