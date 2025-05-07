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HAVA DURUMU SAMSUN 8 MAYIS 2025: Samsun hava durumu nasıl? Samsun 5 günlük hava durumu tahmini!

HAVA DURUMU SAMSUN 8 MAYIS 2025: Samsun hava durumu nasıl? Samsun 5 günlük hava durumu tahmini!
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Samsun'da yaşayan vatandaşlar, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumunu merak ediyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Samsun'da sıcaklıklar nasıl olacak? Samsun'da yarın yağmur bekleniyor mu, hava durumu nasıl seyredecek? İşte, Samsun için günlük hava tahmini ve detaylar…

Türkiye genelinde uyarısı verilen sıcak hava dalgası, Samsun'da da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 8 Mayıs Perşembe günü Samsun'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Samsun için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

YARIN SAMSUN'DA HAVA DURUMU NASIL?

8 Mayıs 2025 Perşembe günü Samsun'da hava durumu genel olarak parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 13°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı yaklaşık %75, rüzgar hızı ise 9.9 km/saat civarında olacak.

Saatlik sıcaklık tahmini:

Sabah 06:00: 13.6°C

Öğle 12:00: 19.7°C

Öğleden sonra 15:00: 20.1°C

Akşam 18:00: 18.0°C

Gece 21:00: 14.0°C

SAMSUN'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

HAVA DURUMU SAMSUN 8 MAYIS 2025: Samsun hava durumu nasıl? Samsun 5 günlük hava durumu tahmini!HAVA DURUMU SAMSUN

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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