HAVA DURUMU SAMSUN 8 MAYIS 2025: Samsun hava durumu nasıl? Samsun 5 günlük hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde uyarısı verilen sıcak hava dalgası, Samsun'da da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 8 Mayıs Perşembe günü Samsun'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Samsun için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

YARIN SAMSUN'DA HAVA DURUMU NASIL?

8 Mayıs 2025 Perşembe günü Samsun'da hava durumu genel olarak parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 13°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı yaklaşık %75, rüzgar hızı ise 9.9 km/saat civarında olacak.

Saatlik sıcaklık tahmini:

Sabah 06:00: 13.6°C

Öğle 12:00: 19.7°C

Öğleden sonra 15:00: 20.1°C

Akşam 18:00: 18.0°C

Gece 21:00: 14.0°C

SAMSUN'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

HAVA DURUMU SAMSUN