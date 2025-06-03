HAVA DURUMU SAMSUN 3 HAZİRAN 2025: Samsun hava durumu nasıl? Samsun 5 günlük hava durumu tahmini!

HAVA DURUMU SAMSUN 3 HAZİRAN 2025: Samsun hava durumu nasıl? Samsun 5 günlük hava durumu tahmini!
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Samsun'da yaşayan vatandaşlar, 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumunu merak ediyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Samsun'da sıcaklıklar nasıl olacak? Samsun'da yarın yağmur bekleniyor mu, hava durumu nasıl seyredecek? İşte, Samsun için günlük hava tahmini ve detaylar…

Türkiye genelinde uyarısı verilen yağışlı hava dalgası, Samsun'da da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 3 Haziran 2025 Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 3 Haziran Salı günü Samsun'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Samsun için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

SAMSUN'DA HAVA DURUMU NASIL?

Samsun'da 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, vatandaşların dikkat etmesi gereken detaylar içeriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kent genelinde hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir gökyüzü etkili olurken, günün ilerleyen saatlerinde kısa süreli yağışlar görülebilir.

Gün içindeki en yüksek sıcaklık 24°C, en düşük sıcaklık ise 16°C civarında seyredecek. Nem oranı %76 seviyelerinde olurken, rüzgarın ise hafif esintili şekilde esmesi bekleniyor.

SAMSUN'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

HAVA DURUMU SAMSUN 3 HAZİRAN 2025: Samsun hava durumu nasıl? Samsun 5 günlük hava durumu tahmini!Samsun hava durumu

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