HAVA DURUMU İZMİR 29 NİSAN: İzmir hava durumu nasıl? İzmir için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İzmir'de de hissedilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 29 Nisan 2025 Salı günü İzmir'de hava yer yer gök gürültülü ve sağanak yağışlı olacak. Peki, 29 Nisan 2025 Salı günü İzmir'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, 29 Nisan 2025 Salı günü İzmir'de parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gün içerisinde aralıklı sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Özellikle öğle saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İzmir'de Bugün Hava Detayları:

Hava Durumu : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

En Yüksek Sıcaklık: 23°C

En Düşük Sıcaklık: 10°C

Yağış İhtimali: Yüksek, özellikle iç kesimlerde kuvvetli sağanak

Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette

İZMİR'DE HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İzmir hava durumu