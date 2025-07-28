HAVA DURUMU İSTANBUL: 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü İstanbul'da yağmur yağacak mı?

HAVA DURUMU İSTANBUL: 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü İstanbul'da yağmur yağacak mı?
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Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, İstanbul'da da hissedilmeye devam ediyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü İstanbul gün boyu güneşli olacak. Peki, 28 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'da sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul'da bugün yaz mevsiminin etkisiyle sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren artan sıcaklıklar, öğle saatlerinde 34°C'ye kadar yükseldi. İstanbul'da hava durumu, güneşli gökyüzü ve yüksek sıcaklıklarla birlikte vatandaşları bunaltmaya başladı.

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da gün boyunca güneşli bir hava hâkim olacak. Özellikle 14:00 ile 16:00 saatleri arasında sıcaklıkların zirveye ulaştığı görülüyor. İstanbul'da hava durumu nedeniyle uzmanlar, bu saatlerde dışarıda bulunacak vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

HAVA DURUMU İSTANBUL: 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü İstanbul'da yağmur yağacak mı?İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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