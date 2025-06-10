HAVA DURUMU ANTALYA: 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Antalya'da hava durumu nasıl? Antalya için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

HAVA DURUMU ANTALYA: 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Antalya'da hava durumu nasıl? Antalya için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri
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Türkiye genelinde etkisini gösteren yağışlı hava dalgası, Antalya'da da ani hava değişimlerine neden oluyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Antalya'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi, yağış bekleniyor mu? İşte, Antalya için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava dalgası, Antalya'da da hissedilmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Antalya'da hava yer yer parçalı bulutlu ve yağışlı olacak. Peki, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Antalya'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

YARIN ANTALYA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Antalya'da 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar yüksek seyredecek ve nem oranı da oldukça yüksek olacak.

Hava Durumu Özeti

Hava durumu: Parçalı bulutlu

En yüksek sıcaklık: 31°C

En düşük sıcaklık: 24°C

Hissedilen sıcaklık: 27.1°C

ANTALYA'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

HAVA DURUMU ANTALYA: 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Antalya'da hava durumu nasıl? Antalya için günlük ve haftalık hava durumu tahminleriAntalya hava durumu

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