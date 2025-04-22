HAVA DURUMU ANKARA: 23 Nisan Ankara hava durumu nasıl? Ankara haftalık hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Ankara'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 23 Nisan Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 23 Nisan Çarşamba günü Ankara'da hava durumu nasıl? Ankara'da yarın yağmur var mı? İşte, detaylar…

YARIN ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü Ankara'da hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, başkentte öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağışların etkili olması bekleniyor.

Gündüz sıcaklığı: 21°C

Gece sıcaklığı: 11°C

Hava durumu: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Yağış ihtimali: %88

Nem oranı: %68

Rüzgar: 28 km/s hızında

Ankara'da günün ilk saatlerinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, öğleden sonra yağışlar etkisini artıracak. Bu nedenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılacak olan vatandaşların yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları tavsiye ediliyor.

ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

HAVA DURUMU ANKARA