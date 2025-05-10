HAVA DURUMU ANKARA: 11 Mayıs 2025 Pazar günü Ankara hava durumu nasıl? Ankara haftalık hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava, Ankara'da da etkisini göstermeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 11 Mayıs Pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 11 Mayıs Pazar günü Ankara'da hava durumu nasıl? Ankara'da yarın yağmur var mı? İşte, detaylar…

YARIN ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü dışarı çıkmayı planlayan vatandaşlar, "Yarın Ankara'da hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, yarın Ankara'da hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Ankara 11 Mayıs 2025 Hava Durumu Detayları:

Yağış türü: Gök gürültülü sağanak yağış

Gündüz sıcaklığı: Yaklaşık 20-22°C

Gece sıcaklığı: 10°C civarında

Rüzgar: Zaman zaman etkili esecek

Nem oranı: Yüksek nem bekleniyor

Yağış başlangıcı: Öğle saatlerinden itibaren

ANKARA'DA HAFTALIK HAVA DURUMU!

Ankara hava durumu