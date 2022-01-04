Haunted Chocolatier'da Stardew Valley'deki gibi ilişki sistemi yer alacak

Geliştirici Eric "ConcernedApe" Barone, yaptığı bir röportajda oyunun iyi ilerlediğini doğruladı ve Stardew Valley'deki gibi ilişkiler olacağını duyurdu.

Barone, "Sistemin tam olarak nasıl çalışacağına henüz karar vermedim ve bu sefer bazı şeylere farklı yaklaşmayı bekliyorum." dedi. "Oyun iyi gidiyor. Her şeyi sıfırdan yapıyorum çünkü Stardew'i böyle yaptım ve iyi işledi. Nasıl yapacağımı biliyorum. Ayrıca, oyunun farklı hissetmesini ve kendi karakterine sahip olmasını istedim. Stardew Valley'e başladığımda sahip olmadığım 10 yıllık tecrübemle de yaklaşıyorum. Yine de yeni şeyler öğreniyorum." sözlerine yer verdi.

Barone, Stardew Valley hakkında "Her iki şekilde de bir planım yok", diye itiraf etti. "Daha fazla güncelleme için herhangi bir söz vermek istemiyorum ve ayrıca bittiğini kesin olarak söylemek istemiyorum. Oyunun bu haliyle çok iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum, bu yüzden daha fazlasını eklemenin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ama aynı zamanda, her zaman gelişmeye yer var."

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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